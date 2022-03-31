Пополнение в зоопарке "12 месяцев": родился жираф

08:32 06 ноября Киев, Украина

В парке счастливых животных "12 месяцев", который находится в Киевской области, пополнение в семье жирафов.

Так у мамы Марии и папы Николая появилось потомство. У новорожденного мальчика также есть старший брат.

"У нас родилось счастье, вот его первый, невероятный кадр", — сообщают в зоопарке . "Мы очень счастливы и взволнованы".

Стоит добавить, что малышу пока еще не дали имя, поэтому у владельцев зоопарка появились приятные хлопоты.



С фото заметно, что маленький жираф только набирается сил, а потому он будет некоторое время находиться с мамой в вольере под присмотром.



Казалось бы, что рождение детеныша в неволе это настоящее событие, но в отличие от других животных, жирафы прекрасно размножаются в зоопарках. Спаривание обычно происходит в период с июля по сентябрь, беременность протекает 14-15 месяцев. По наблюдениям, в дикой природе жирафы живут примерно 25 лет, в неволе эта отметка может достигать 35 лет.