Понедельник в стране пройдет с ветром и дождями

06:14 05 июля Киев, Украина





Центральный регион Украины Понедельник не принесет ничего нового в отношении погоды, большинство регионов страны по-прежнему будут заливать ливни. Также синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре до 15-20 м/с.



В Винницкой облачно,



В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +25...+27 °С.



В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +26...+28 °С.



В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.



Западный регион Украины В Винницкой облачно, дождь , гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +25...+27 °С.В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +26...+28 °С.В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.



В Ровненской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.



Во Львовской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +23...+25 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +24...+26 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.



В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.



Восточный регион Украины



В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +29...+31 °С.



В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +27...+29 °С.



В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +28...+30 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской и Николаевской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +26...+28 °С.



В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +25...+27 °С.



В Одесской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +24...+26 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +25...+27 °С.



В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.



Солнце взойдет в 4:53, а зайдет в 21:11. Долгота дня составит 16 ч. 18 мин.