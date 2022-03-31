Понедельник в стране пройдет с ветром и дождями

Понедельник не принесет ничего нового в отношении погоды, большинство регионов страны по-прежнему будут заливать ливни. Также синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре до 15-20 м/с.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +25...+27 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +26...+28 °С.
В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.
Западный регион Украины
В Ровненской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.
Во Львовской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +23...+25 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +24...+26 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +26...+28 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.
Восточный регион Украины
В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +29...+31 °С.
В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +27...+29 °С.
В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +28...+30 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской и Николаевской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +26...+28 °С.
В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +25...+27 °С.
В Одесской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +24...+26 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +25...+27 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +26...+28 °С.
Солнце взойдет в 4:53, а зайдет в 21:11. Долгота дня составит 16 ч. 18 мин.
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