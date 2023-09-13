Помощь вынужденным переселенцам: 3,5 тысячи продуктовых наборов в Одессе

В Одесскую область было доставлено почти 3,5 тысячи продуктовых наборов, предназначенных для вынужденных переселенцев из различных регионов.
Эту информацию распространила пресс-служба фонда Рината Ахметова, который организовал эту гуманитарную помощь.
Согласно сообщению, часть этой партии продовольственной помощи предназначена для гуманитарного хаба в Бахмуте, который находится в Одессе. Также будут организованы выдачи продуктов в пунктах на Фонтанке и в поселках Дачное и Большой Дальник.
Пресс-служба отметила, что каждый продуктовый набор содержит в себе неотложные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.
Эту информацию распространила пресс-служба фонда Рината Ахметова, который организовал эту гуманитарную помощь.
Согласно сообщению, часть этой партии продовольственной помощи предназначена для гуманитарного хаба в Бахмуте, который находится в Одессе. Также будут организованы выдачи продуктов в пунктах на Фонтанке и в поселках Дачное и Большой Дальник.
Пресс-служба отметила, что каждый продуктовый набор содержит в себе неотложные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.
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