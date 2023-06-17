Помощь от Британии: ГСЧС переданы лодки и фильтры для борьбы с наводнениями

09:12 17 июня Киев, Украина





Согласно сообщению ГСЧС, помощь включает 11 надувных лодок с комплектующими, одну металлическую лодку и семь фильтров для воды. Украинские спасатели ГСЧС получили гуманитарную помощь от Правительства Великобритании для борьбы с последствиями подтоплений на юге страны, вызванными разрушением Каховской ГЭС российскими оккупантами.Согласно сообщению ГСЧС, помощь включает 11 надувных лодок с комплектующими, одну металлическую лодку и семь фильтров для воды.

"Мы выражаем благодарность за поддержку и ценим помощь от международного сообщества", - подчеркнули представители службы.

Дополнительная информация о содержимом груза не предоставляется в настоящий момент.