Помощь от Британии: ГСЧС переданы лодки и фильтры для борьбы с наводнениями

Украинские спасатели ГСЧС получили гуманитарную помощь от Правительства Великобритании для борьбы с последствиями подтоплений на юге страны, вызванными разрушением Каховской ГЭС российскими оккупантами.
Согласно сообщению ГСЧС, помощь включает 11 надувных лодок с комплектующими, одну металлическую лодку и семь фильтров для воды.
Согласно сообщению ГСЧС, помощь включает 11 надувных лодок с комплектующими, одну металлическую лодку и семь фильтров для воды.
Дополнительная информация о содержимом груза не предоставляется в настоящий момент.
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