Помощь от Британии: ГСЧС переданы лодки и фильтры для борьбы с наводнениями

09:12 17 июня Киев, Украина

Украинские спасатели ГСЧС получили гуманитарную помощь от Правительства Великобритании для борьбы с последствиями подтоплений на юге страны, вызванными разрушением Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Согласно сообщению ГСЧС, помощь включает 11 надувных лодок с комплектующими, одну металлическую лодку и семь фильтров для воды.
 
"Мы выражаем благодарность за поддержку и ценим помощь от международного сообщества", - подчеркнули представители службы.
 
Дополнительная информация о содержимом груза не предоставляется в настоящий момент.