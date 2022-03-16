Помощь пострадавшим от домашнего насилия: МВД представило интерактивную карту

17:18 16 июня Киев, Украина

На интерактивной карте, представленной Министерством внутренних дел, находятся адреса больниц, отделов полиции, сервисных центров и бюро судебно-медицинской экспертизы.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

«Этот раздел полностью будет посвящен теме домашнего насилия, он уже доступен сегодня. Он создан и разработан с помощью и поддержки наших партнеров, в частности, Консультативной Миссии ЕС», — отметила Павличенко.

По ее словам, карта аккумулирует всю необходимую информацию о службах, которые могут быть полезными в ситуации с домашним насилием, в частности о подразделениях полиции, медучреждениях, юридической помощи, бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Такую информацию мы будем постоянно наполнять и обновлять", - отметила замминистра.

Она пояснила, что с помощью этого сервиса человек сможет проложить оптимальный и удобный маршрут к нужным службам.

«Кроме карты в этом разделе, который мы сегодня представляем, собрана также другая полезная информация. В частности, это информация в целом о том, что такое домашнее насилие, куда можно обратиться, каких видов и форм она бывает, какие действия полиции в случае домашнего насилия. Также здесь будут аккумулированы последние новости и события на тему домашнего насилия», - отметила Павличенко.

Она напомнила, что в Телеграме и Вайбере есть чат-бот # ДійПротиНасильства. Его планируют масштабировать и на другие мессенджеры. «Также этот чат-бот будет предоставлять возможность вызвать полицию при помощи текстовых сообщений», — сказала Павличенко.



В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения для пострадавших от домашнего насилия, который поможет безопасно и быстро вызвать полицию.



Кроме того, добавила она, на платформе «Дія. Цифрова освіта» доступен сериал о цифровых инструментах в противодействии домашнему насилию.



Заместитель министра отметила, что в МВД вместе с партнерами будут вводить электронные средства мониторинга за теми, кто совершает домашнее насилие и в отношении которых есть запрет на приближение к пострадавшим.