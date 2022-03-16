Помощь пострадавшим от домашнего насилия: МВД представило интерактивную карту

На интерактивной карте, представленной Министерством внутренних дел, находятся адреса больниц, отделов полиции, сервисных центров и бюро судебно-медицинской экспертизы.
Об этом на брифинге сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
Карта доступна на сайте МВД в отдельном тематическом подразделе относительно домашнего насилия.
По ее словам, карта аккумулирует всю необходимую информацию о службах, которые могут быть полезными в ситуации с домашним насилием, в частности о подразделениях полиции, медучреждениях, юридической помощи, бюро судебно-медицинской экспертизы.
Она пояснила, что с помощью этого сервиса человек сможет проложить оптимальный и удобный маршрут к нужным службам.
Она напомнила, что в Телеграме и Вайбере есть чат-бот # ДійПротиНасильства. Его планируют масштабировать и на другие мессенджеры. «Также этот чат-бот будет предоставлять возможность вызвать полицию при помощи текстовых сообщений», — сказала Павличенко.
В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения для пострадавших от домашнего насилия, который поможет безопасно и быстро вызвать полицию.
Кроме того, добавила она, на платформе «Дія. Цифрова освіта» доступен сериал о цифровых инструментах в противодействии домашнему насилию.
Заместитель министра отметила, что в МВД вместе с партнерами будут вводить электронные средства мониторинга за теми, кто совершает домашнее насилие и в отношении которых есть запрет на приближение к пострадавшим.
В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения для пострадавших от домашнего насилия, который поможет безопасно и быстро вызвать полицию.
Кроме того, добавила она, на платформе «Дія. Цифрова освіта» доступен сериал о цифровых инструментах в противодействии домашнему насилию.
Заместитель министра отметила, что в МВД вместе с партнерами будут вводить электронные средства мониторинга за теми, кто совершает домашнее насилие и в отношении которых есть запрет на приближение к пострадавшим.
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