Помощь беженцам из Украины предоставит венгерская авиакомпания Wizz Air

Как сообщил в Twitter венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air, для украинских беженцев компания выделяет 100 тысяч бесплатных билетов.

"Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это не находилось. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на ближнемагистральных рейсах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте рейсы отправляются из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Добавим, компании Apple и Nike прекращают работу в России из-за ее вторжения в Украину.