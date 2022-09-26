Полтора миллиона украинцев не могут вернуться домой из рф – Стефанишина

Около 1,5 миллиона украинцев, большинство из которых – женщины и дети, находятся в россии без возможности вернуться домой, а родные не могут установить с ними связь.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время мероприятия "Торговля женщинами и девушками с целью сексуальной эксплуатации: Реагирование на вызовы предотвращения и защиты в контексте войны в Украине".
Вице-премьер-министр подчеркнула, что введение в действие Директивы ЕС о временной защите вместе с безвизовым въездом для украинцев значительно снизило риски торговли людьми. Украинцы имеют легальный въезд и статус в ЕС, доступ к гуманитарной помощи, трудоустройству и основным социальным услугам.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время мероприятия "Торговля женщинами и девушками с целью сексуальной эксплуатации: Реагирование на вызовы предотвращения и защиты в контексте войны в Украине".
Вице-премьер-министр подчеркнула, что введение в действие Директивы ЕС о временной защите вместе с безвизовым въездом для украинцев значительно снизило риски торговли людьми. Украинцы имеют легальный въезд и статус в ЕС, доступ к гуманитарной помощи, трудоустройству и основным социальным услугам.
Ольга Стефанишина подчеркнула, что еще до начала полномасштабной войны Украина была интегрирована в европейские механизмы предотвращения торговли людьми, а сегодня интенсифицирует сотрудничество с институтами ЕС по противодействию подобным преступлениям.
Кроме того, она отметила, что около 1,5 миллиона граждан, большинство из которых – женщины и дети, находятся на территории рф без возможности вернуться домой, а их родные – установить с ними связь.
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