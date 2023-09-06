Полтавская область добавит польский язык в школьные программы

В планах Полтавской области - внедрение изучения польского языка как иностранного в школьные программы.
Об этом информировал в соцсети Фейсбук председатель Полтавского областного совета Александр Беленький.
Об этом информировал в соцсети Фейсбук председатель Полтавского областного совета Александр Беленький.
По планам, внедрение будет реализовано этапами. Начнется с организации кемпа для учителей польского языка, который предусматривает 10-дневное обучение в Кракове. Далее следует проведение семинаров в различных школах области, где выступят спикеры из Польши и англоговорящие волонтеры. Также запланированы конкурсы и олимпиады для школьников.
По словам Беленького, эти шаги являются неотъемлемой частью стремления к развитию и укреплению Украины через сотрудничество с международными партнерами.
По словам Беленького, эти шаги являются неотъемлемой частью стремления к развитию и укреплению Украины через сотрудничество с международными партнерами.
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