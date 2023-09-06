Полтавская область добавит польский язык в школьные программы

11:56 31 августа Киев, Украина

В планах Полтавской области - внедрение изучения польского языка как иностранного в школьные программы.



Об этом информировал в соцсети Фейсбук председатель Полтавского областного совета Александр Беленький.

"Намечается внедрение изучения польского языка как иностранного в школах Полтавщины. Мы осуществляем это новшество в рамках проекта "Укрепление гражданского общества через внедрение партисипативных и инклюзивных решений", - делился он.

По планам, внедрение будет реализовано этапами. Начнется с организации кемпа для учителей польского языка, который предусматривает 10-дневное обучение в Кракове. Далее следует проведение семинаров в различных школах области, где выступят спикеры из Польши и англоговорящие волонтеры. Также запланированы конкурсы и олимпиады для школьников.



По словам Беленького, эти шаги являются неотъемлемой частью стремления к развитию и укреплению Украины через сотрудничество с международными партнерами.