Польская полиция оттеснила активистов, блокировавших фуры, следующие в РФ и Беларусь

16:21 14 марта Киев, Украина





Об этом сообщили одна из участниц акции протеста Наталья Панченко и правозащитница Института массовой информации Ирина Земляна.



Несколько десятков полицейских оцепили группу активистов и оттеснили их с дороги. После этого грузовики начали двигаться в направлении пограничного перехода.



Как известно, активисты блокировали фуры с утра субботы. Они потребовали расширить европейские санкции, в том числе на дорожный транзит товаров. Через три дня очередь из фур растянулась на 30 километров.



По словам представителей налоговой администрации в Люблине, большинство фур везет товары не из Польши, а из других стран ЕС и это не попавшие под санкции Евросоюза товары.



Представитель правительства Польши Петр Мюллер в субботу говорил, что в ЕС пока нет консенсуса по ограничению наземной перевозки товаров в Польшу. В МИД отметили, что на границе усилят контроль, чтобы не допустить обход санкций на определенные группы товаров.



Кроме того, 14 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал безнравственной работу на российском рынке западных компаний и заявил о необходимости побудить их к этому решению.



По подсчетам МИД, по состоянию на 14 марта 209 западных компаний полностью вышли из России и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично. Польская полиция оттеснила активистов в пункте пропуска Козловичи-Кукурики на польско-белорусской границе и разрешила движение фур с грузами, направляющимися в Беларусь и Россию.Об этом сообщили одна из участниц акции протеста Наталья Панченко и правозащитница Института массовой информации Ирина Земляна.Несколько десятков полицейских оцепили группу активистов и оттеснили их с дороги. После этого грузовики начали двигаться в направлении пограничного перехода.Как известно, активисты блокировали фуры с утра субботы. Они потребовали расширить европейские санкции, в том числе на дорожный транзит товаров. Через три дня очередь из фур растянулась на 30 километров.По словам представителей налоговой администрации в Люблине, большинство фур везет товары не из Польши, а из других стран ЕС и это не попавшие под санкции Евросоюза товары.Представитель правительства Польши Петр Мюллер в субботу говорил, что в ЕС пока нет консенсуса по ограничению наземной перевозки товаров в Польшу. В МИД отметили, что на границе усилят контроль, чтобы не допустить обход санкций на определенные группы товаров.Кроме того, 14 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал безнравственной работу на российском рынке западных компаний и заявил о необходимости побудить их к этому решению.По подсчетам МИД, по состоянию на 14 марта 209 западных компаний полностью вышли из России и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.

"Мы этим [частичным прекращением] недовольны, мы знаем эти компании, знаем их трюки, маневры с попытками остаться на рынке РФ и будем их дожимать", - заявил Кулеба.

Есть несколько крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовары Pirelli и Bridgestone Tires, отели Accor и Intercontinental. В сфере машиностроения это OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика и сопутствующие товары Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo. Табачная продукция Philip Morris. Пищевая промышленность и рестораны Papa John's и Kellogg. Медицина: Байер. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo“, – перечислил Кулеба.



Министр также публично призвал украинских и западных потребителей наказать этот бизнес бойкотированием.