Польша введет оплату для украинцев, которые проживают в местах размещения

12:35 30 ноября Киев, Украина

Украинским беженцам в Польше с марта следующего года придется платить за проживание в местах размещения.



Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.



Согласно решению польского правительства, с 1 марта 2023 года вводится оплата для беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней. Сначала они будут покрывать 50% стоимости проживания, через несколько месяцев - 75%.



Эта обязанность не будет распространяться, в частности, на людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, лиц пенсионного возраста и лиц, которые воспитывают более трех детей.



Кроме того, гражданам Украины, приехавшим в Польшу после начала войны 24 февраля, в обязательном порядке нужно подать заявку на номер PESEL . Тем из них, кто получит номер и покинет Польшу, он будет заморожен.