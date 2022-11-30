Польша введет оплату для украинцев, которые проживают в местах размещения

12:35 30 ноября Киев, Украина

Украинским беженцам в Польше с марта следующего года придется платить за проживание в местах размещения.

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Согласно решению польского правительства, с 1 марта 2023 года вводится оплата для беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней. Сначала они будут покрывать 50% стоимости проживания, через несколько месяцев - 75%.

Эта обязанность не будет распространяться, в частности, на людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, лиц пенсионного возраста и лиц, которые воспитывают более трех детей.

Кроме того, гражданам Украины, приехавшим в Польшу после начала войны 24 февраля, в обязательном порядке нужно подать заявку на номер PESEL . Тем из них, кто получит номер и покинет Польшу, он будет заморожен.
 
"Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев. Потому что уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным бытовым условиям, санитарным... Мы хотим, чтобы система была соответственно подготовлена, чтобы польские налогоплательщики как можно меньше платили за эту возможную очередную волну беженцев", - подчеркнул Моравецкий.