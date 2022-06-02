Польша перестанет выплачивать пособие некоторым украинским беженцам
11:12 02 июня Киев, Украина
С 1 июля правительство Польши больше не будет платить украинским беженцам 40 злотых (около 280 гривен) в день на питание и проживание.
Об этом сообщает
издание Rzeczpоspolita, ссылаясь на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.
"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться, но будут и исключения. Для некоторых лиц льготы будут расширены: инвалидам, беременным женщинам или многодетным", - сказал он
Правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготу на первые 60 дней. Месяц назад срок продлили еще на 60 дней.
"Мы выплачиваем огромные социальные фонды - от 300 злотых на каждого до 500 злотых+ на каждого ребенка и другие суммы, вытекающие из социальных пособий. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят. Отменив соцвыплаты мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок", — заявил высокопоставленный политик на условиях анонимности.
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