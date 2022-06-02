Польша перестанет выплачивать пособие некоторым украинским беженцам

11:12 02 июня Киев, Украина

С 1 июля правительство Польши больше не будет платить украинским беженцам 40 злотых (около 280 гривен) в день на питание и проживание.

Об этом сообщает издание Rzeczpоspolita, ссылаясь на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться, но будут и исключения. Для некоторых лиц льготы будут расширены: инвалидам, беременным женщинам или многодетным", - сказал он

Правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготу на первые 60 дней. Месяц назад срок продлили еще на 60 дней.