Польша передала Украине цистерны и насосы для ликвидации последствий затопления

Польша передала Украине 10 крупных цистерн для воды и 10 высокопроизводительных насосов для откачки воды из затопленных районов в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.
Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.
Глава МВД также поблагодарил руководство Пожарной службы Польши, которая оказала эту помощь.
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