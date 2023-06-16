Польша передала Украине цистерны и насосы для ликвидации последствий затопления

16:55 07 июня Киев, Украина

Польша передала Украине 10 крупных цистерн для воды и 10 высокопроизводительных насосов для откачки воды из затопленных районов в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.



Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

"Из-за драматического положения гражданского населения после того, как россия разрушила дамбу на реке Днепр в Новой Каховке, мы с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким приняли решение передать Украине 10 цистерн для воды вместимостью 18 тысяч литров и 10 высокопроизводительных насосов", — говорится. в сообщении Мариуша Каминского.

Глава МВД также поблагодарил руководство Пожарной службы Польши, которая оказала эту помощь.

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