Польша остро нуждается в рабочей силе, поэтому упрощает трудоустройство

Для дополнительного притока иностранных граждан на заработки в Польшу, правительство страны приняло решение упростить процедуру трудоустройства.
Об этом сообщает Dziennik.pl.
По словам заместителя министра развития, труда и технологий Польши Ивоны Михалек, у местных предпринимателей большой спрос на иностранных работников.
По словам заместителя министра развития, труда и технологий Польши Ивоны Михалек, у местных предпринимателей большой спрос на иностранных работников.
Отмечается, что национальный план реконструкции трудового законодательства включает, среди прочего, содействие трудоустройству иностранцев, что должно заполнить дефицит на польском рынке труда.
Планируется усилить роль бюро труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и уменьшить формальности.
Кроме того, процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью оцифрованы. Одновременно идет работа над новой миграционной политикой страны.
Планируется усилить роль бюро труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и уменьшить формальности.
Кроме того, процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью оцифрованы. Одновременно идет работа над новой миграционной политикой страны.
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