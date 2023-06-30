Польша и Венгрия выступили против резолюции о поддержке украинских беженцев

14:41 30 июня Киев, Украина





Как сообщает Radio Prague International, об этом заявил в Брюсселе перед началом второго дня заседания Европейского совета премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, Польша и



Как отмечает издание, заявление премьер-министра Чехии прозвучало после того, как лидеры 27 стран ЕС приостановили дебаты по миграционной политике около часа в ночь на пятницу, 30 июня, так и не приняв совместной резолюции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан заблокировали переговоры, требуя, чтобы решения принимались единогласно. Они протестовали против недавнего соглашения большинства государств Европейского Союза, которое должно разделить бремя приема мигрантов между всеми членами ЕС. В ходе нынешнего саммита Европейского Союза Чехия инициировала формулировку финансовой помощи странам, принимающим беженцев из Украины, однако из-за позиции Польши и Венгрии поддержка под угрозой срыва.Как сообщает Radio Prague International, об этом заявил в Брюсселе перед началом второго дня заседания Европейского совета премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, Польша и Венгрия выступают против чешских интересов.Как отмечает издание, заявление премьер-министра Чехии прозвучало после того, как лидеры 27 стран ЕС приостановили дебаты по миграционной политике около часа в ночь на пятницу, 30 июня, так и не приняв совместной резолюции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его венгерский коллега Виктор Орбан заблокировали переговоры, требуя, чтобы решения принимались единогласно. Они протестовали против недавнего соглашения большинства государств Европейского Союза, которое должно разделить бремя приема мигрантов между всеми членами ЕС.

"Польша и Венгрия исключают практически любой текст, в котором упоминается миграция. Я не считаю это удачным", — сказал Фиала журналистам перед продолжением переговоров.

Принцип солидарности, лежащий в основе миграционного соглашения, утверждает, что страны, которые отказываются от приема мигрантов, могут заплатить 20 000 евро человека.



Соглашение было одобрено квалифицированным большинством голосов в начале этого месяца. Польша и Венгрия проиграли в этом процессе. Их цель на саммите заключалась в том, чтобы оспорить юридическую силу этого решения, сообщает Radio Prague International.