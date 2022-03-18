Полный список гуманитарных коридоров эвакуации

11:01 15 марта Киев, Украина

Полный список гуманитарных коридоров эвакуации на 15 марта:

1. Из Бердянска в Мариуполь отправится колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

2. Богдановка - Новая Богдановка - Большая Дымерка - Заря - Гоголев - Бровары

3. Бобрик – Шевченково – Тарасовка – Жердова – Гоголев – Бровары

4. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

📌 Возможно движение в колонне частного автомобильного транспорта.

5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

7. Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне.

8. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

📌 Из Лохвицы будут направлены автобусы для эвакуации.

9. Оскол – Яцкивка – Александровка – Сосновое – Святогорск – Богородичное - Славянск