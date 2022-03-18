11:01 15 марта Киев, Украина

Полный список гуманитарных коридоров эвакуации на 15 марта:



1. Из Бердянска в Мариуполь отправится колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.



2. Богдановка - Новая Богдановка - Большая Дымерка - Заря - Гоголев - Бровары



3. Бобрик – Шевченково – Тарасовка – Жердова – Гоголев – Бровары



4. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава



📌 Возможно движение в колонне частного автомобильного транспорта.



5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава



6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава



7. Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава



📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне.



8. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава



📌 Из Лохвицы будут направлены автобусы для эвакуации.



9. Оскол – Яцкивка – Александровка – Сосновое – Святогорск – Богородичное - Славянск