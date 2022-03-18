Полный список гуманитарных коридоров эвакуации на 15 марта:
1. Из Бердянска в Мариуполь отправится колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
2. Богдановка - Новая Богдановка - Большая Дымерка - Заря - Гоголев - Бровары
3. Бобрик – Шевченково – Тарасовка – Жердова – Гоголев – Бровары
4. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
📌 Возможно движение в колонне частного автомобильного транспорта.
5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
1. Из Бердянска в Мариуполь отправится колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
2. Богдановка - Новая Богдановка - Большая Дымерка - Заря - Гоголев - Бровары
3. Бобрик – Шевченково – Тарасовка – Жердова – Гоголев – Бровары
4. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
📌 Возможно движение в колонне частного автомобильного транспорта.
5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
7. Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне.
8. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
📌 Из Лохвицы будут направлены автобусы для эвакуации.
9. Оскол – Яцкивка – Александровка – Сосновое – Святогорск – Богородичное - Славянск
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