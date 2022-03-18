Полный список гуманитарных конвоев и эвакуаций на 17 марта

11:29 17 марта Киев, Украина

17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

📌 Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск.

📌 Соглашена возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.

2. Бородянка - Дружня - Загальцы - Поташня - Песковка - Мигалки - Белая Криница - Хомовка - Березцы - Радомышль - Поташня - Кочерив - Житомир

📌 Автобусы будут для эвакуации отправлены из Житомира.

3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары

📌 Автобусы будут для эвакуации будут отправлены из Броваров.

‼️Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для:

📌 Харьковская область: Волчанск

📌 Киевская область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Афанасьев