Полный список гуманитарных конвоев и эвакуаций на 17 марта

17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
📌 Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск.
📌 Соглашена возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.
2. Бородянка - Дружня - Загальцы - Поташня - Песковка - Мигалки - Белая Криница - Хомовка - Березцы - Радомышль - Поташня - Кочерив - Житомир
📌 Автобусы будут для эвакуации отправлены из Житомира.
3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары
📌 Автобусы будут для эвакуации будут отправлены из Броваров.
‼️Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для:
📌 Харьковская область: Волчанск
📌 Киевская область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Афанасьев
1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
📌 Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск.
📌 Соглашена возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.
2. Бородянка - Дружня - Загальцы - Поташня - Песковка - Мигалки - Белая Криница - Хомовка - Березцы - Радомышль - Поташня - Кочерив - Житомир
📌 Автобусы будут для эвакуации отправлены из Житомира.
3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары
📌 Автобусы будут для эвакуации будут отправлены из Броваров.
‼️Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для:
📌 Харьковская область: Волчанск
📌 Киевская область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Афанасьев
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