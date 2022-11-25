Полиция запустила чат-бот для сообщений о коллаборантах

Национальная полиция запустила чат-бот, через который можно сообщить о предателях и коллаборантах, работающих на россию.
Сообщить о коллаборантах можно по ссылке. Полицейские обещают проанализировать все данные и предоставить правовую квалификацию фигурантам.
В полиции подчеркнули, что пользователям гарантируют анонимность.
В Нацполиции отметили, что с 24 февраля возбудили уже почти 500 уголовных производств и сообщили о подозрении по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности более 370 человек.
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