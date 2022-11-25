Полиция запустила чат-бот для сообщений о коллаборантах

11:05 25 ноября Киев, Украина

Национальная полиция запустила чат-бот , через который можно сообщить о предателях и коллаборантах, работающих на россию.

"На телефон горячей линии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины ежедневно поступают сотни сообщений о предполагаемых предателях с оккупированных территорий. Каждое обращение обрабатывается, а информация тщательно проверяется. Теперь же сообщить о приверженцах «русского мира» можно через чат-бот", - говорится в сообщении Нацполиции.

Сообщить о коллаборантах можно по ссылке. Полицейские обещают проанализировать все данные и предоставить правовую квалификацию фигурантам.

В полиции подчеркнули, что пользователям гарантируют анонимность.



В Нацполиции отметили, что с 24 февраля возбудили уже почти 500 уголовных производств и сообщили о подозрении по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности более 370 человек.