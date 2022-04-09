Полиция: въезд в Киев для большегрузов ограничен

11:44 11 июля Киев, Украина

Из-за высокой температуры воздуха в Киеве введены временные ограничения на въезд  большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Об этом сообщает департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - следует из сообщения.
 
Допустимая температура воздуха для беспрепятственного движения транспорта в столице не должна превышать 28 ° С.