Полиция просит всех украинцев сообщать о замеченных пролетах дронов

Правоохранители после очередной воздушной атаки обратились с просьбой к украинцам сообщать о пролетах беспилотников. Об этом говорится в сообщении главы Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.
Отметим, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне опять атаковали страну ракетами и беспилотниками. Большинство из них удалось сбить ПВО. В одном из районов Киева осколок упал на автомобиль. Пострадавших и жертв нет.
Отметим, в результате вражеского ракетного удара днем, 31 декабря, в Киеве ранения получили более 20 человек, есть также один погибший.
Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.
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