Полиция предложила плейлист "безопасной музыки"

15:18 21 Июль Киев, Украина

Многочисленные исследования доказали, что в 90% случаев музыка оказывает влияние на человека за рулем. Украинские полицейские создали свой плейлист "безопасной музыки" для водителей, которая положительно влияет на стиль езды.
 
Отмечается, что патрульные выбирали музыку согласно исследованиям экспертов International Journal of Environmental Research and Public Health.
"Музыка с темпом менее 100 ударов в минуту, положительно влияет на стиль езды. Каждый трек в нем не превышает указанного темпа", - говорится в сообщении.
Полицейские предлагают участникам дорожного движения сохранитье данный плейлист и слушать музыку "по дороге на работу, домой, к родителям и на отдых".