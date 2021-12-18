Полиция предложила плейлист "безопасной музыки"

Отмечается, что патрульные выбирали музыку согласно исследованиям экспертов International Journal of Environmental Research and Public Health.

"Музыка с темпом менее 100 ударов в минуту, положительно влияет на стиль езды. Каждый трек в нем не превышает указанного темпа", - говорится в сообщении.