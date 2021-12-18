Полиция предложила плейлист "безопасной музыки"

Многочисленные исследования доказали, что в 90% случаев музыка оказывает влияние на человека за рулем. Украинские полицейские создали свой плейлист "безопасной музыки" для водителей, которая положительно влияет на стиль езды.
Отмечается, что патрульные выбирали музыку согласно исследованиям экспертов International Journal of Environmental Research and Public Health.
Полицейские предлагают участникам дорожного движения сохранитье данный плейлист и слушать музыку "по дороге на работу, домой, к родителям и на отдых".
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