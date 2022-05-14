Полиция начнет проверять техсостояние авто прямо на дорогах

В распоряжение Нацполиции поступили 30 спецавто для контроля за соответствием техсостояния автомобилей, в рамках Госпрограммы повышения безопасности на дорогах.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Машины техстанции были созданы на базе автомобиля Renault и могут работать при любых погодных условиях. Их общая стоимость составляет 60 млн грн.
Машины оборудованы полноценным рабочим местом со столом, стулом, защищенным современным ноутбуком и принтером. Также машины укомплектованы необходимыми приборами для проверки состояния транспортных средств - прибором для определения светопропускания стекла, шумомером, измерителем параметров света фар, дымомером и газоанализатором, измерителем люфта руля, комплектом поворотных устройств для фур, а также измерителем остаточной высоты рисунка протектора шин.
Если в ходе проверки будут выявлены неисправности, угрожающие безопасности на дорогах, то движение такого транспортного средства могут ограничить или даже запретить.
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