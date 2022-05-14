Полиция начнет проверять техсостояние авто прямо на дорогах

06:52 14 декабря Киев, Украина

В распоряжение Нацполиции поступили 30 спецавто для контроля за соответствием техсостояния автомобилей, в рамках Госпрограммы повышения безопасности на дорогах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Безопасность на дорогах - наш приоритет №1. Новые специальные машины будут проверять техническое состояние транспортных средств на автодорогах Украины - измерять уровень задымленности, повороты фур, ослепленность фар и вообще может автомобиль двигаться дальше. Проверки будут касаться не только грузовиков, но и легковых авто и маршрутных такси», - рассказал министр.

Машины техстанции были созданы на базе автомобиля Renault и могут работать при любых погодных условиях. Их общая стоимость составляет 60 млн грн.

Машины оборудованы полноценным рабочим местом со столом, стулом, защищенным современным ноутбуком и принтером. Также машины укомплектованы необходимыми приборами для проверки состояния транспортных средств - прибором для определения светопропускания стекла, шумомером, измерителем параметров света фар, дымомером и газоанализатором, измерителем люфта руля, комплектом поворотных устройств для фур, а также измерителем остаточной высоты рисунка протектора шин.

Если в ходе проверки будут выявлены неисправности, угрожающие безопасности на дорогах, то движение такого транспортного средства могут ограничить или даже запретить.