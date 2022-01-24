Полиция: на профучет ставят всех буллеров независимо от возраста

17:29 08 Сентябрь Киев, Украина

Согласно изменениям в инструкции, все лица обвиняющиеся в буллинге, независимо от возраста попадают на профилактический учет.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Национальной полиции Юрий Кицул.

"Произошли изменения в инструкции 1044 по организации работы подразделений ювенальной превенции, мы также ставим на профилактический учет всех буллеров независимо от возраста. Если даже родители несли ответственность по ч. 3 ст. 173 (буллинг, травля участника образовательного процесса), все равно буллера мы берем на профилактический учет", - отметил он.

Напомним, Министерство образования и науки Украины направило департаментам образования и науки областных и местных администраций рекомендации по противодействию буллингу среди школьников.