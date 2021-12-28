Полиция Киева провела учения в обстановке, приближенной к боевой

Сотрудники полиции Киева совершенствовали навыки по стрельбе из различных видов оружия, предоставление домедицинской помощи, а также отрабатывали тактические приемы и инженерную подготовку.
Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.
В состав сводного отряда вошли 250 сотрудников Главного управления полиции и территориальных подразделений, в том числе участковые офицеры полиции, следователи, дознаватели, работники кадрового обеспечения и отдела криминальной полиции. Также к учениям присоединились бойцы полка полиции особого назначения «Киев» и КОРДа.
Как рассказал начальник полиции Киева, после создания сводного отряда в 2016 году полицейские принимают участие в таких учениях ежегодно.
Как уточняется, кроме огневой, инженерной и тактической подготовки, полицейские выполняли задачи по зачистке и взятию под контроль зданий, созданию мобильных блокпостов, передвижению подразделения за бронетехникой. Такие учения помогают отработать алгоритмы действий в конкретных ситуациях и закрепить практические навыки, отметили в ведомстве.
В ходе этих учений также прошла лекция по домедицинской подготовке, в частности, участникам рассказали о транспортировке пострадавших и наложении жгутов.
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