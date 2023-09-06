Полиция Киева получила сообщение о "заминировании" всех школ и колледжей

09:36 04 сентября Киев, Украина

До войны сообщения о "заминировании" школ посылали сами школьники, чтобы сорвать контрольную или просто прогулять занятия. Теперь ситуация изменилась. Дети скучают за школой и очень хотят попасть в привычные школьные классы. Кто же так заинтересован в панике и срыве учебного процесса? Не трудно догадаться.

Как сообщила утром, 4 сентября, Киевская городская администрация, полиция Киева опять получила уведомление о "минировании" всех средних школ и колледжей столицы.

Отмечается, что правоохранители и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

"По поводу эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - подчеркнули столичные власти.

Напомним, 1 сентября полиция также получила информацию о заминировании всех средних школ в Киеве. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.