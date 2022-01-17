Полиция Киева контролирует соблюдение карантинных норм

Несмотря на жесткие меры карантина, киевляне, вопреки здравому смыслу, продолжали нарушать законные требования администрации города. Как сообщило столичное управление Нацполиции, в Киеве за период усиленного карантина полицейские зафиксировали более 10,5 тысяч административных правонарушений.
Правоохранители напомнили, что усиленные карантинные ограничения действовали в столице с 20 марта и были ослаблены с 1 мая. Полиция круглосуточно осуществляла проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдение карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха.
Ранее сообщалось, что в Киеве оштрафовали 50 заведений за нарушение карантина. Среди нарушителей оказались развлекательные заведения Hype, 50, Ишак, Спаркс, Shef, а также ресторан отеля Favor Park.
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