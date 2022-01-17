Полиция Киева контролирует соблюдение карантинных норм

09:15 02 Май Киев, Украина

Несмотря на жесткие меры карантина, киевляне, вопреки здравому смыслу, продолжали нарушать законные требования администрации города. Как сообщило столичное управление Нацполиции, в Киеве за период усиленного карантина полицейские зафиксировали более 10,5 тысяч административных правонарушений.

Правоохранители напомнили, что усиленные карантинные ограничения действовали в столице с 20 марта и были ослаблены с 1 мая. Полиция круглосуточно осуществляла проверку объектов хозяйственной деятельности, соблюдение карантинных требований пассажирами общественного транспорта и патрулировали места отдыха.

"За время усиления карантинных требований полицейские составили 10 562 административных материала. Из них 957 на должностных лиц субъектов хозяйствования по ч.1 ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности это – развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны. На граждан за период "красного" уровня эпидемической опасности составлено 474 административных протокола по ч.1 ст.44-3. Кроме этого по ч.2 ст.44-3 КУоАП в отношении граждан вынесено 9131 постановление", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве оштрафовали 50 заведений за нарушение карантина. Среди нарушителей оказались развлекательные заведения Hype, 50, Ишак, Спаркс, Shef, а также ресторан отеля Favor Park.