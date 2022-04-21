Полицейский проверил на себе эффективность и безопасность электрошокера

До конца года полицейских вооружат электрошокерами Taser, данное нелетальное оружие сертифицировано и одобрено Министерством здравоохранения Украины, чтобы продемонстрировать безопасность и эффективность электрошокера в борьбе с правонарушителями, глава департамента патрульной полиции Евгений Жуков испытал его на себе.
В МВД также обнародовали видео испытания нового устройства. На нем, один из правоохранителей выстрелил из шокера в спину Жукову. Последний после этого упал на заготовленный заранее татами.
Еще в мае замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что уже в этом году в полицию поступит партия электрошокеров, которые она будет применять вместо дубинок.
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