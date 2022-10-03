Полицейский из Харькова принял участие в самом престижном и массовом марафоне

17:27 03 октября Киев, Украина





Несмотря на непрерывные боевые действия на территории государства, полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области Алексей Белинский представил Украину на международных соревнованиях.



Несмотря на обстрелы, сержант полиции ежедневно тренировался и верил, что сможет достойно выступить на самом Харьковский полицейский принял участие в самом престижном и массовом забеге в мире «TCS London Marathon» в Великобритании.Несмотря на непрерывные боевые действия на территории государства, полицейский батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области Алексей Белинский представил Украину на международных соревнованиях.Несмотря на обстрелы, сержант полиции ежедневно тренировался и верил, что сможет достойно выступить на самом

2 октября в городе Лондон страж порядка со своими учениками преодолел расстояние 42.2 километра с результатом 3:54:37.



По словам Алексея Белинского, свое участие в марафоне он посвятил родному городу Харькову, Вооруженным силам Украины, а именно славным 92-й и 93-й бригадам, которые сегодня показывают незаурядный результат в освобождении Харьковщины.