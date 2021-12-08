Полицейские получили награды за поимку "полтавского террориста"

Наградное оружие получили полицейские, принимавшие участие в спецоперации по поимке "полтавского террориста" Романа Скрипника. Награды вручал глава МВД Арсен Аваков.
В свою очередь, заместитель директора Департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало на своей странице в Facebook уточнил, что ведомственные награды получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции ГУ ЧП в Полтавской области, майор Артем Нужненко, начальник сектора реагирования патрульной полиции Полтавской области, капитан Петр Гума и два "штурмовика" - старший лейтенант и старший сержант - спецподразделения "КОРД" в Полтавской области.
Отмечается, что капитан Петр Гума за 16-летний стаж работы в полиции уже в третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии