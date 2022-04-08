15:33 10 ноября Киев, Украина

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский считает, что столица должна переходить на экологичный вид транспорта и решение властей приобрести 200 дизельных автобусов из Беларуси, не соответствует реалиям 21 века.

"Я очень раздражен тем, что Киев снова закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо. В Запорожье, Житомире задумались об электротранспорте, а в Киеве покупают 200 дизелей из Беларуси", – заявил Абрамовский.

По мнению чиновника, городской транспорт сейчас является "большой проблемой" для столицы.

"В столице очень неудобная организация транспорта, постоянные пробки, далекий от совершенства общественный транспорт", – добавил он.

Как сообщили ранее в КГГА, Киев приобрел 200 дизельных автобусов на условиях лизинга.