Поиском всех, кто погиб или пропал во время войны в Украине, будет заниматься новый орган

07:48 18 марта Киев, Украина

В Украине создано Национальное информационное бюро, которое будет собирать и систематизировать данные об погибших, пропавших без вести или попавших в плен украинцах, а также о пленных и погибших оккупантах. Об этом заявила вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук.



Бюро также будет собирать данные об украинских военнопленных, незаконно удерживаемых захватчиками, в том числе и мирном населении.



В дальнейшем сформируют что-то вроде обменного фонда и через структуры Красного Креста, который будет выступать посредником, будет предоставляться информация противной стороне.



Бюро будет действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, статьи 122 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, и статьи 136 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.