Поиск пропавших: в Украине создан Telegram-канал

С помощью поисковой базы Telegram-канала можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.
В Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших", который оперативно предоставляет информацию о детях, которых нашли, и потерявшихся детях.
Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.
В запросе в Telegram-канале необходимо указать:
Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.
В запросе в Telegram-канале необходимо указать:
- имя и фамилию пропавшего человека
- его год рождения
- обстоятельства, при которых он исчез
- когда последний раз была связь с ним
- его контактный номер
С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.
Украинцев просят максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей.
Украинцев просят максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей.
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