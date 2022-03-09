Поиск пропавших: в Украине создан Telegram-канал

10:55 09 Март Киев, Украина

С помощью поисковой базы Telegram-канала можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.





Об этом сообщил советник Антон Геращенко.



В запросе в Telegram-канале необходимо указать: В Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших", который оперативно предоставляет информацию о детях, которых нашли, и потерявшихся детях.Об этом сообщил советник МВД В запросе в Telegram-канале необходимо указать:

имя и фамилию пропавшего человека

его год рождения

обстоятельства, при которых он исчез

когда последний раз была связь с ним

его контактный номер

С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.



Украинцев просят максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей.