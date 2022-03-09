Поиск пропавших: в Украине создан Telegram-канал

10:55 09 Март Киев, Украина

С помощью поисковой базы Telegram-канала можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

В Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших", который оперативно предоставляет информацию о детях, которых нашли, и потерявшихся детях.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

В запросе в Telegram-канале необходимо указать:
  • имя и фамилию пропавшего человека
  • его год рождения
  • обстоятельства, при которых он исчез
  • когда последний раз была связь с ним
  • его контактный номер
С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

Украинцев просят максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей.