Погранслужбу Украины укрепили французскими вертолетами

08:51 21 Ноябрь Киев, Украина

Последние события, связанные с обострением миграционного кризиса на границе Беларуси со странами Евросоюза, показали, что Украине тоже нужно быть готовой к возможным провокациям со стороны северного соседа. А в связи с этим перед правительством Украины встал вопрос об усилении охраны своих рубежей. К тому же вполне понятно, что украинская пограничная служба срочно нуждается в оснащении современными средствами контроля и наблюдения.

Вчера, 20 ноября, служба МВД сообщила о прибытии в Киев очередной пары вертолетов Н-125. Эти современные машины производства французской компании Airbus Helicopters будут направлены на украинско-белорусскую границу для усиления авиационных подразделений по охране государственной границы.

В комплектацию вертолетов входят самые последние разработки средств связи, видеонаблюдения и аварийного снаряжения.

Также на них имеются камеры с высоким разрешением Flir, видео с которых моментально идет на командный пункт на земле, а также мощные авиационные спецпрожекторы. Как заметил замглавы МВД Сергей Гончаров, всё это оснащение даст возможность вести наблюдение за состоянием границы круглосуточно.

Добавим, что Н-125 является одной из лучших моделей вертолетов в своем классе. В 2005 году вертолет поставил мировой рекорд работы на высоте: машина совершила посадку на Эверест на высоте 8850 метров над уровнем моря.

Как сказано ранее, это вторая партия вертолетов, которые прибыли в Украину согласно договоренности с компанией Airbus Helicopters. Договор был подписан в рамках соглашения с Францией по осуществлению Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты. Всего по договору в Украину должны поступить 24 вертолета этого типа.