Пограничники задержали 20 украинцев с фейковыми справками о ПЦР-тестах

11:16 25 октября Киев, Украина

Всего за трое суток на украинско-румынской границе были задержаны 20 украинцев. Все они пытались пересечь границу, предоставив пограничникам поддельные результаты ПЦР-тестов. Об этом стало известно из сегодняшнего сообщения Госпогранслужбы.

"С 22 по 24 октября в пункте пропуска Порубное во время оформления лиц на въезд в страну пограничники обнаружили 20 граждан, которые на контроль вместе с паспортами предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов", - сказано в сообщении.

Всех предъявителей фейковых справок, вместе с сообщениями для внесения информации в Единый реестр по статье о подделке документов, передали Нацполиции.

Напомним, что ранее в Украине задержали иностранца, который шел "к маме в Германию". Гражданин Ирака имел при себе удостоверение на постоянное проживание в Украине, но не имел права на пересечение границы.

Также сообщалось, что в Одессе задержали израильтян со 120 кг кокаина. Силовики установили, что задержанные причастны к контрабанде наркотиков, которые доставлялись из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.