Пограничники прокомментировали фейковый приезд Моргенштерна в Украину

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко прокомментировал заявление российского певца Моргенштерна о том, что он находится на территории Украины. По словам репера Алишера Валеева он с супругой находится на украинской территории.

"Я не советовал бы воспринимать слова и видео отдельных фигур, они говорят о пребывании в Украине как свершившийся факт, что они находятся на территории Украины", - сказал он.

Представитель ГНСУ добавил, что не может подтвердить или опровергнуть факт пребывания "Моргенштерна" в Украине, поскольку информацию о пересечении границы третьими лицами разглашать запрещено.

В то же время он подчеркнул, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий при пропуске граждан через государственную границу. По данным источника наших журналистов, Валеев не пересекал границу Украины.

Напомним, в июне 2021 в Киеве, Харькове и Запорожье должны были состояться концерты Моргенштерна, но 21 апреля в прямом эфире он сказал, что ему страшно ехать в Украину.