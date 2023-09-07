Пограничники подняли флаг Украины в освобожденных поселках Харьковщины - МВД

Пограничники подняли национальный флаг над поселками Строевка и Тополя в Харьковской области, как сообщили представители Министерства Внутренних Дел Украины 7 сентября.
Согласно официальному заявлению ведомства, бойцы Стального Границы Гвардии наступления установили украинский флаг в указанных населенных пунктах, расположенных на границе с россией, в так называемой "серой зоне".
Отмечается, что после освобождения Харьковской области от оккупации, вход на эту территорию оставался опасным из-за заминирования. Тем не менее, пограничники смогли проложить безопасный путь и поднять Государственный флаг Украины.
Согласно официальному заявлению ведомства, бойцы Стального Границы Гвардии наступления установили украинский флаг в указанных населенных пунктах, расположенных на границе с россией, в так называемой "серой зоне".
Отмечается, что после освобождения Харьковской области от оккупации, вход на эту территорию оставался опасным из-за заминирования. Тем не менее, пограничники смогли проложить безопасный путь и поднять Государственный флаг Украины.
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