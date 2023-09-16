Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 18 уклонистов

13:01 16 сентября Киев, Украина

Сколько бы не ловили уклонистов при попытке не законно покинуть Украину, бессмысленные попытки совершить то же самое не прекращаются. По сообщению Государственной пограничной службы, пограничники Белгород-Днестровского отряда Одесской области задержали 18 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой.

В сообщении от 16 сентября указано, что жители Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей выложили по $5000 во избежание призыва на военную службу. По интернету они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать и указывали маршруты движения.

"Особенность путешествия заключалась в том, что "туристы" не осознавали опасность их маршрута. К месту сбора их довозили в прицепах с зерном, некоторые ожидали указаний, находясь в лесополосах по несколько суток", - отмечается в сообщении.

Относительно уклонистов составили админпротоколы о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП). Их направили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что с начала войны зафиксировано более 20 тысяч уклонистов. Больше всего случаев незаконно выехать из Украины фиксируется при попытке пересечь границу в зеленом участке, то есть за пределами пунктов пропуска.

Разоблачен экс-диакон УПЦ МП, выдававший уклонистов за "миссионеров".