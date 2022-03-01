Погода в Украине сегодня теплая, но дождливая

08:32 07 Октябрь Киев, Украина

Сегодня, 7 октября, украинский гидрометцентр обещает теплую, но в основном дождливую погоду.

В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях будут значительные дожди , местами с грозами.

В Черкасской, Кировоградський, Одесской, Николаевской областях умеренные дожди.

На западе местами небольшой дождь, на остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В южных, восточных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.



В западных и северных областях днем обещают от 18 до 20 градусов тепла.

На юге, востоке и в центре будет еще теплее — до +22. Ночью температура воздуха опустится до + 11-16 градусов.