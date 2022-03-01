Погода в Украине сегодня теплая, но дождливая

Сегодня, 7 октября, украинский гидрометцентр обещает теплую, но в основном дождливую погоду.
В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях будут значительные дожди, местами с грозами.
В Черкасской, Кировоградський, Одесской, Николаевской областях умеренные дожди.
На западе местами небольшой дождь, на остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В южных, восточных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В западных и северных областях днем обещают от 18 до 20 градусов тепла.
В западных и северных областях днем обещают от 18 до 20 градусов тепла.
На юге, востоке и в центре будет еще теплее — до +22. Ночью температура воздуха опустится до + 11-16 градусов.
В Киеве в среду синоптики обещают дождливую погоду. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов выше нуля. Температура ночью опустится до + 13-15.
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