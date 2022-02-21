Погода в Украине 29 сентября ухудшится, ждем дожди и сильный ветер

08:59 29 Сентябрь Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра во вторник, 29 сентября, в Украине будет прохладно. В западных, центральных и южных областях прогнозируют грозы.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура воздуха днем в западных регионах составит + 16-19 градусов. В центре Украины - + 17-21 градуса. На востоке и севере + 18-21 градуса. На юге будет теплее: столбики термометров покажут + 22-27 градусов.



Температура ночью + 10-12 градусов на западе, севере, востоке и в центральных регионах, 14-16 выше нуля на юге.



В Киеве во вторник прогнозируют днем дождь. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 19-21 градуса.