Погода сегодня: воздух прогреется до +32 °С, большая вероятность дождя с грозой

По прогнозам синоптиков, дожди и грозы сегодня обойдут стороной только южные регионы страны. На остальной территории Украины стоит опасаться ухудшения погодных условий на протяжении дня..
В северных, центральных и западных регионах в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 170 ед./куб. м.
Прогноз погоды на 2 июля:
Центральный регион Украины
В северных, центральных и западных регионах в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 170 ед./куб. м.
Прогноз погоды на 2 июля:
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +24...+27 °С.
В Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.
В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +25...+28 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.
Солнце взойдет в 4:51, а зайдет в 21:12. Долгота дня составит 16 ч 21 мин.
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