Погода сегодня: воздух прогреется до +32 °С, большая вероятность дождя с грозой

06:25 02 июля Киев, Украина





В северных, центральных и западных регионах в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 170 ед./куб. м.



Прогноз погоды на 2 июля:



Центральный регион Украины По прогнозам синоптиков, дожди и грозы сегодня обойдут стороной только южные регионы страны. На остальной территории Украины стоит опасаться ухудшения погодных условий на протяжении дня..В северных, центральных и западных регионах в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 170 ед./куб. м.Прогноз погоды на 2 июля:



В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +24...+27 °С.



В Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.



В Ивано-Франковской и Закарпатской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +22...+25 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +25...+28 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.



В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.



Солнце взойдет в 4:51, а зайдет в 21:12. Долгота дня составит 16 ч 21 мин.