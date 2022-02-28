Погода сегодня: ветрено, местами дожди

08:25 06 Октябрь Киев, Украина





Днем температура воздуха составит + 17-22 градусов тепла. На юге страны поднимется до +25 градусов.



Температура ночью опустится до 9-14 градусов. На юге Одесской области — 15-19 градусов. В восточных областях будет прохладнее + 5-10 градусов. Синоптики обещают переменную облачность. В Винницкой, Житомирской и в Киевской областях дожди, местами грозы . На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с.Днем температура воздуха составит + 17-22 градусов тепла. На юге страны поднимется до +25 градусов.Температура ночью опустится до 9-14 градусов. На юге Одесской области — 15-19 градусов. В восточных областях будет прохладнее + 5-10 градусов.





В Киеве во вторник ожидается переменная облачность. Ночью синоптики осадков не прогнозируют, а днем дождей стоит опасаться. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +20. Температура воздуха ночью опустится до 12-14 градусов тепла.