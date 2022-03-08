Погода сегодня: утро туманное, местами осадки

Укргидрометцентр обещает на всей территории Украины туманное утро, теплую погоду днем и незначительное снижение температуры воздуха к вечеру.
/>Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем в западных и юго-западных областях умеренные, в Карпатском регионе значительные дожди, местами грозы. Порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью опустится до 9-14 градусов выше нуля. На побережье морей будет теплее: до +17 градусов. Днем воздух прогреется до + 19-24 градусов. В Житомирской и Винницкой областях температура будет ниже — 15-20 градусов тепла. В Карпатах обещают + 10-15 градусов.
Во вторник в Киеве переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет + 11-13 градусов. Днем воздух прогреется до 20-22 выше нуля.
/>Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем в западных и юго-западных областях умеренные, в Карпатском регионе значительные дожди, местами грозы. Порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью опустится до 9-14 градусов выше нуля. На побережье морей будет теплее: до +17 градусов. Днем воздух прогреется до + 19-24 градусов. В Житомирской и Винницкой областях температура будет ниже — 15-20 градусов тепла. В Карпатах обещают + 10-15 градусов.
Во вторник в Киеве переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет + 11-13 градусов. Днем воздух прогреется до 20-22 выше нуля.
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