Погода сегодня. Теплая осень не сдает позиции

08:23 27 октября Киев, Украина

Сегодня, 27 октября, синоптики обещают по всей территории нашей страны теплую осеннюю погоду.



Осадки прогнозируют лишь в южной части местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Ночью температура воздуха 4-9 градусов тепла. В восточных областях ночью будет прохладнее — 1-6 выше нуля. Днем обещают до + 12-17 градусов. Днем в южной части воздух прогреется до + 15-20 градусов, а ночью опустится до 8-13 выше нуля.



В Киеве синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 14-16 градусов.