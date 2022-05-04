Погода. Осторожно, возможна гололедица

07:28 04 декабря Киев, Украина

Сегодня синоптики обещают малосолнечную погоду, в некоторых областях ожидаются порывы шквального ветра, на дорогах гололедица.



Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.



На территории страны без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, днем местами и в Приазовье порывы 15-20 м/с. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.



Ночью в большинстве регионов страны температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В Карпатах и на востоке температура опустится до -2-7 градусов ночью. Днем в Украине обещают до 5 градусов тепла. На Закарпатье и в Крыму днем воздух прогреется до 8-13 градусов выше нуля.



В Киеве будет пасмурно. Синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью около нуля. Днем температура воздуха будет 1-3 градусов тепла.