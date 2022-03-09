Погода: ночью и утром в Украине местами туман

Во вторник, 14 октября, синоптики обещают в Украине теплую погоду, местами дожди и туман.
Днем в западных и юго-западных областях умеренные, в Карпатском регионе значительные дожди, местами грозы. Порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью опустится до 9-14 градусов выше нуля на Западе. На побережье морей и на Востоке будет теплее: до + 19-24 градусов. В Центре температура будет ниже — 15-20 градусов.
В Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 11-13 ° С, днем 17-19 ° С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Днем в западных и юго-западных областях умеренные, в Карпатском регионе значительные дожди, местами грозы. Порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью опустится до 9-14 градусов выше нуля на Западе. На побережье морей и на Востоке будет теплее: до + 19-24 градусов. В Центре температура будет ниже — 15-20 градусов.
В Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 11-13 ° С, днем 17-19 ° С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
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