Погода на неделю: будет тепло и дождливо

Погода в Украине до конца недели останется теплой, но в некоторых областях синоптики обещают дождь с грозами.
В понедельник, 5 октября, дожди ожидаются в западных регионах и Житомирской области. Несмотря на осадки, на западе днем будет тепло - 20-24 градусов, ночью - +11-15. В остальных регионах +19-23 днем и от +9 до +18 ночью.
Во вторник, 6 октября, грозовые дожди кроме западных областей ожидаются в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской. Температура опустится на 2-4 градуса на западе и севере, на востоке и в центре от 18 до 23 градусов тепла, а ночью – от +9 до +13. На юге - до +25 днем, а ночью – от +12 до +17.
В среду, 7 октября, дождей не будет только в восточных областях, Крыму и на Херсонщине. Температура воздуха не изменится.
В четверг, 8 октября, как и в понедельник, дожди ожидаются в западных и Житомирской областях. На западе днем будет от 12 до 16 градусов тепла, а ночью – +8...+12. На севере, востоке и в центральных областях днем будет от +17 до +21, а ночью – 7-11 градусов выше нуля. На юге до +23 днем, ночью – от +12 до +16.
В пятницу, 9 октября, осадков не ожидается. При этом немного похолодает: на западе днем от +12 до +16, а ночью - +5...+8. На севере и в центре днем будет +15...+18, а ночью – от +9 до +12. На востоке днем 15-20 градусов тепла, а ночью - +5...+12. На юге температура также опустится на пару градусов.
Во вторник, 6 октября, грозовые дожди кроме западных областей ожидаются в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской. Температура опустится на 2-4 градуса на западе и севере, на востоке и в центре от 18 до 23 градусов тепла, а ночью – от +9 до +13. На юге - до +25 днем, а ночью – от +12 до +17.
В среду, 7 октября, дождей не будет только в восточных областях, Крыму и на Херсонщине. Температура воздуха не изменится.
В четверг, 8 октября, как и в понедельник, дожди ожидаются в западных и Житомирской областях. На западе днем будет от 12 до 16 градусов тепла, а ночью – +8...+12. На севере, востоке и в центральных областях днем будет от +17 до +21, а ночью – 7-11 градусов выше нуля. На юге до +23 днем, ночью – от +12 до +16.
В пятницу, 9 октября, осадков не ожидается. При этом немного похолодает: на западе днем от +12 до +16, а ночью - +5...+8. На севере и в центре днем будет +15...+18, а ночью – от +9 до +12. На востоке днем 15-20 градусов тепла, а ночью - +5...+12. На юге температура также опустится на пару градусов.
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