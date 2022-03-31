Погода на 3 и 4 июля в Украине будет жаркая, но дождливая

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что 3 и 4 июля по всей территории Украины установится жаркая погода. При этом практически все регионы будут поливать дожди, а в некоторых – пройдут грозы. Дождливая и облачная погода продержится все выходные.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 3 июля, по всей стране будут идти кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе, днем и на Левобережье местами значительные дожди. Ветер северо-западный (на Левобережье — юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°, в восточных и северо-восточных областях местами до 33°, в Карпатах на протяжении суток 10-15°.

В воскресенье, 4 июля, в западных областях ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, в северных областях умеренный дождь, лишь ночью без осадков, на остальной территории умеренные, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южных, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, в западных областях 13-16°, днем 24-29°, в восточных областях до 34°.

В Киеве суббота будет с осадками - кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°. В воскресенье в столице также будет дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.