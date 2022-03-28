Погода на 30 июня: Украину не покидают дожди с грозами

06:21 30 июня Киев, Украина

Циклон, идущий с запада, станет причиной дождей и гроз практически по всей территории страны. Непогода усилится ближе к вечеру, исключением может стать восток Украины - там синоптики осадки не прогнозируют.



В воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, в западных областях — до 106 ед./куб. м.



Центральный регион Украины В воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, в западных областях — до 106 ед./куб. м.



В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь,



Западный регион Украины В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы . Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.



Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.



В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.



Солнце взойдет в 4:50, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч 23 мин.