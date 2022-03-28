Погода на 30 июня: Украину не покидают дожди с грозами

Циклон, идущий с запада, станет причиной дождей и гроз практически по всей территории страны. Непогода усилится ближе к вечеру, исключением может стать восток Украины - там синоптики осадки не прогнозируют.
В воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, в западных областях — до 106 ед./куб. м.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Солнце взойдет в 4:50, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч 23 мин.
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