Погода на 26 ноября: незначительная облачность, местами дожди

07:39 26 ноября Киев, Украина

Сегодня, 26 ноября на юге Украины и Прикарпатье ожидается самая теплая погода , до +10. Осадки стоит ожидать только на востоке, на остальной территории страны возможна незначительная облачность.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.



Ночью в восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом. В западных, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.



Ночью температура воздуха будет колебаться от нуля до 5 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов выше нуля. Ночью на западе, востоке, Винницкой и Одесской областях температура опустится до 1-6 градусов мороза, в Карпатах — до 8 градусов ниже нуля. Днем на крайнем юге страны и Прикарпатье температура поднимется до 10 градусов тепла. В восточной части столбики термометров покажут от 0 до 4 градусов выше нуля.



В четверг в Киеве будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла. Днем температура воздуха будет 5-7 градусов выше нуля.