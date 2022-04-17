Погода: мокрый снег, дожди и гололедица

Незначительное повышение температуры и облачность на большей части территории Украины спровоцируют дожди с мокрым снегом.
В северных, центральных и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах Левобережья местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В Карпатах ночью 1-6 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут около 0.
Во вторник в Киеве будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью до 3 градусов тепла. Днем температура воздуха будет 4-6 градусов выше нуля.
В северных, центральных и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах Левобережья местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В Карпатах ночью 1-6 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут около 0.
Во вторник в Киеве будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью до 3 градусов тепла. Днем температура воздуха будет 4-6 градусов выше нуля.
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