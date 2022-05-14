Погода: дождь, мокрый снег, туман, выбирайте!

09:12 14 декабря Киев, Украина

Сегодня, 14 декабря на территории Украины, кроме юго-восточной части, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, вместе с ними на дорогах образуется гололедица, ситуацию осложнят туманы.

Наиболее вероятные осадки на севере, в центральных областях, местами на западе и затронут Одессу. В большей части юга, восточных областях и Днепропетровской области удержится сухая погода.

Температура воздуха в западных областях удержится выше нуля – +1 до +3 градусов днем. Ночью мороз до -1 градуса. По прогнозу, дожди с мокрым снегом.



В центральных областях без осадков не обойдется. Дневная температура достигнет отметки +3 градусов, ночью – мороз до -1 градуса.



В северных областях мокрый снег. В пятницу днем и ночью температура составит от -1 до +1 градуса по Цельсию.



На юге днем температура повысится до +5 градусов. Ночью без мороза. Осадков не предвидится.



В восточных областях 14 декабря удержится сухая погода. Днем температура воздуха до +2 градусов, ночью – до 2 градус ниже нуля.